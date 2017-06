Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 13 juni 2017 09:18, 15 reacties • Feedback

De reboot van God of War komt ergens begin 2018 uit voor de PlayStation 4. Dat liet Sony weten tijdens de PlayStation-persconferentie op de E3-beurs in Los Angeles. Sony kondigde God of War vorig jaar aan, eveneens tijdens de E3.

Zoals bij veel PlayStation-aankondigingen tijdens deze editie van de E3, gaf Sony weinig details over het spel; het bedrijf toonde vooral veel gameplaybeelden van komende games. Bij de gameplaytrailer van God of War vechten hoofdpersonage Kratos en zijn zoon in Scandinavië tegen monsters in besneeuwde landschappen.

Anders dan de vorige delen draait de reboot van God of War niet om de Griekse, maar om de Noorse mythologie. The Verge speculeert dat de grote zeeslang aan het einde van de trailer Jörmungandr, oftewel de Midgaardslang is. Hij is een van de drie kinderen van Loki en de aartsvijand van Thor, die hij bestrijdt tijdens de grote eindstrijd Ragnarok. God of War verschijnt begin 2018.