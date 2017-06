Door Joris Jansen, dinsdag 13 juni 2017 09:52, 27 reacties • Feedback

Ubisoft heeft op de E3-gamebeurs in Los Angeles de piratengame Skull & Bones onthuld. In feite is deze multiplayer- en tactische actiegame een doorontwikkeling van de zeegevechten uit Assassin's Creed 4: Black Flag.

Skull & Bones speelt zich af op de Indische oceaan, in het jaar 1712. De game draait om piraten die via zeegevechten de lucratieve Indische handelsroutes willen plunderen. Het spel heeft een gedeelde online wereld waarin spelers niet alleen met vrienden kunnen spelen, maar ook solomissies kunnen uitvoeren. Het doel is om uiteindelijk de ultieme heersende piraat te worden. Er kan tegen de ai worden gevochten, maar ook tegen andere spelers.

Tijdens de presentatie liet Ubisoft gameplaybeelden zien van een van de teambased 5v5-gamemodi, genaamd Loot Hunt. In deze modus neemt een team van vijf schepen het op tegen een ander team. Het team dat de meeste buit verzamelt, wint de strijd. Daarbij moeten spelers met hun schepen vijandige schepen onder vuur nemen met kanonnen en mortieren, maar ze kunnen vijandige schepen ook beschadigen door ze te rammen. De wind en het weer zijn daarbij belangrijke factoren om een tactisch voordeel te halen. Man-tot-mangevechten, waarbij de bemanning van een schip een vijandig schip entert, zijn eveneens mogelijk.

De wereld van Skull & Bones ontwikkelt zich en reageert op acties die spelers uitvoeren. Spelers kunnen hun kapitein en bemanning rekruteren, en wapens kiezen. Er kunnen allerlei verschillende schepen worden gebruikt en gebouwd, en de vaartuigen kunnen ook worden aangepast.

De piratengame komt naar verwachting in de herfst van 2018 uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.