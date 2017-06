De nieuwe game begint simpel genoeg. In de idyllisch ogende Indische wateren verschijnt een aantal koopvaardijschepen met aan boord wat goudstukken die, zeg nou zelf, veel beter zouden staan in jouw ruim dan in dat van hen. Je draagt je mannen op de zeilen te hijsen en stevent in volle vaart af op een van de nagenoeg hulpeloze schepen. De door de AI bestuurde bemanning van de onder Hollandse vlag varende koopvaarder schiet wel terug, maar het deert je nauwelijks. Met een paar salvo's van je bulderende broadsides geef je de tobbe een enkeltje naar de bodem van de oceaan. De buit is binnen, op naar je volgende slachtoffer.

Officiële gameplayvideo van Skull & Bones.

Gespeeld op: Xbox One

Verschijnt ook op: PlayStation 4, Windows

Althans ... dat is de bedoeling. Al snel blijkt dat dat niet zo makkelijk zal gaan. Aan de horizon verschijnen ineens de kleuren van rivaliserende piraten. Waar je je niet zo druk hoeft te maken over de koopvaarders, zijn dit wel degelijk tegenstanders van formaat. Zwaarbewapende sloops of war, fregatten en brigantijnen komen rap naderbij. Gelukkig sta je er niet alleen voor en wordt je eigen oorlogsschip versterkt door vier andere kapiteins. De strijd barst los, met als doel ervoor te zorgen dat jouw team uiteindelijk met meer goud vertrekt dan het andere team. Moge de meest sluwe piraat winnen.

Bovenstaande is in een notendop hoe de gameplay van Skull & Bones in elkaar zit. Het door Ubisoft op de E3 aangekondigde piratenspel wordt gemaakt door Ubisoft Singapore. Die studio werkt inderdaad ook aan Assassin's Creed Origins, maar belangrijker: het was de studio die het zeegedeelte van Assassin's Creed IV: Black Flag heeft gemaakt. Dat beviel gamers kennelijk zo goed, dat Ubisoft dat stuk van de gameplay nu heeft losgetrokken en er een heel aparte game van heeft gemaakt. Dat spel is Skull & Bones, dat vooralsnog door het leven gaat als een zeewaardig multiplayerspel.

Dat betekent niet automatisch dat een singleplayer-modus zal ontbreken. Vergelijk het met hoe For Honor werd geïntroduceerd. Dat spel werd ook op de E3 onthuld en was toen alleen in multiplayer speelbaar. Nu ligt de nadruk in dat spel ook wel op multiplayer gameplay, maar er is wel degelijk ook een singleplayercampagne. Het zou ons niet verbazen als Ubisoft voor Skull & Bones eenzelfde strategie hanteert. Dat gezegd hebbende: die zekerheid is er nog niet. Ubisoft sprak op de E3 van een game die 'een singleplayer-verhaal mengt met multiplayer-gameplay', wat ook zou kunnen betekenen dat er toch geen echte singleplayer is. Op dit vlak moeten we nog even afwachten wat Skull & Bones voor ons in petto heeft.