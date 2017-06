Ubisoft kondigt mobiele game Assassin's Creed Rebellion aan

Ubisoft kondigt de mobiele game Assassin's Creed Rebellion aan. De gameplay van Rebellion lijkt op die van de game waar Bethesda onverwacht veel succes mee boekte: Fallout Shelter. De game komt 'binnenkort' uit voor iOS en Android.

Rebellion wordt een gratis speelbare strategische rpg waarin spelers de opdracht krijgen een groep Assassin's te verzamelen en leiden. De groep bewoont een fort in Spanje, gedurende de Inquisitie. Spelers kunnen het fort kamer voor kamer uitbouwen. In die kamers kunnen spelers de verschillende Assassin's trainen en uitrustingsstukken vervaardigen. Gedurende de game komen meer soorten kamers beschikbaar. De speler kan verschillende assassins gebruiken om missies uit te voeren, waarbij onder andere grondstoffen kunnen worden verzameld om de karakters op te waarderen.

De gameplay en de vormgeving van de game lijken op die van Fallout Shelter, de mobiele game die Bethesda in 2015 vrijgaf. Assassin's Creed Rebellion komt beschikbaar voor iOS 8 en Android 4.1, of nieuwere versies. Volgens Ubisoft is de game 'binnenkort' speelbaar. Rebellion is de tweede game in de Assassin's Creed-serie die dit jaar op de markt komt. Op 27 oktober verschijnt Assassin's Creed Origins, voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One.