Ubisoft kondigt Season Pass voor Assassin's Creed Origins aan

Ubisoft heeft een Season Pass voor Assassin's Creed Origins aangekondigd. Er komen na de release nog twee verhaaluitbreidingen, samen kosten die 40 euro. Ook krijgt het spel een aantal nieuwe gameplayopties die gratis zijn.

In januari brengt Ubisoft de eerste uitbreiding uit, met de titel The Hidden Ones. Deze speelt zich af in de jaren na Assassin's Creed Origins, waarin de Broederschap moet strijden tegen Romeinse troepen in een nieuw gebied. De uitbreiding verhoogt het maximale level, wat spelers in staat moet stellen hun personages sterker te maken.

In maart volgt de tweede uitbreiding, genaamd The Curse of the Pharaohs. Egypthische mythologie vormt de kern van deze uitbreiding, waarin spelers moeten vechten tegen tot leven gewerkte farao's. Ook deze uitbreiding speelt zich af in een nieuwe omgeving. In de tweede dlc wordt nogmaals het maximale level verhoogd en komen er ook nieuwe vaardigheden beschikbaar.

Verder bevat de Season Pass twee pakketten met in-game items als outfits, wapens en een vervoersmiddel. Deze zijn vanaf november beschikbaar. Verder krijgen kopers van het dlc-pakket 500 Helix Credits zodra de game uitkomt. De Season Pass kost los 40 euro, alle inhoud is al inbegrepen bij de Assassin's Creed Origins Gold Edition.

Assassin's Creed Origins verschijnt op 27 oktober, maar na de release belooft Ubisoft ook een aantal gratis uitbreidingen voor spelers. Het gaat om 'uitdagingen' en gameplaymogelijkheden, waaronder The Trials of the Gods. Dat zijn eindbaasgevechten tegen Egyptische goden, die als evenementen plaatsvinden. Via The Nomad's Bazaar krijgen spelers dagelijks een quest, waar prijzen mee te verdienen zijn.

Begin 2018 krijgt de game een Horde Modus als gratis uitbreiding. Hierin vechten spelers tegen een eindeloze massa vijanden in de Gladiator Arena. Het gaat om een singleplayermodus waarin scores van vrienden vergeleken kunnen worden. Ook Discovery Tour komt begin 2018 beschikbaar; dat is een educatieve modus die de game volgens de makers verandert in een 'interactief museum' over het Oude Egypte, zonder gevechten of tijdsdruk.