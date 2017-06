Door Jurian Ubachs, zondag 18 juni 2017 13:00, 2 reacties • Feedback

Assassin's Creed was jarenlang niet weg te denken uit de line-up van Ubisoft. Toch besloot de Franse uitgever dat de franchise na de release van Assassin's Creed: Syndicate even pauze moest hebben. Zodoende ontbrak de game op de E3 van vorig jaar en verscheen er in 2016 dus ook geen nieuwe game. Wel was er de release van de film, waarin het tijdperk van de Spaanse Inquisitie werd aangedaan. Over het onderwerp van de volgende game was echter nog niets bekend. Wel verschenen enkele weken voor de E3 al geruchten dat het om een game in het oude Egypte zou gaan. Tijdens de Xbox-persconferentie werd dat door de uitgever bevestigd. De wereld maakte er kennis met Assassin's Creed Origins.

In Assassin's Creed Origins spelen gamers als Bayek, een Medjay. De Medjay waren van oudsher beschermers van gebieden en objecten die de farao belangrijk vond, en op die manier vormden zij een speciaal soort politiemacht. Dat levert de Medjay een status aparte op, die ook terug komt in Assassin's Creed Origins. In een kort stukje gameplay zien we bijvoorbeeld al snel een scene waarin een priester Bayek maant zijn mond te houden en zich met zijn eigen zaken te bemoeien. Bayek wijst hem op zijn status als Medjay en geeft mee dat hij zelf wel bepaalt wat zijn zaken zijn.

Naast Bayek is Egypte zelf een belangrijk 'personage'. De game speelt zich af in een tijd waarin de macht van de farao op zijn eind loopt, wat de nodige machtsverschuivingen met zich mee zal brengen. Het is een land met op handen zijnde veranderingen, maar ook een land met veel leven. Wie aan Egypte denkt, ziet wellicht niet meteen een kleurrijke, levendige omgeving voor zich, maar die is er zeker wel. Het gele zand, de groene bladen van palmbomen en het blauwe water zorgen samen al voor een prachtig beeld, waarin ook meteen de hand van Ubisoft Singapore zichtbaar is. Het team achter Assassin's Creed Origins heeft ook Assassin's Creed IV: Black Flag gemaakt, en dat was zonder twijfel de kleurrijkste van alle Assassin's Creed-games.

Daarnaast was het team achter Black Flag verantwoordelijk voor de doorbraak van varen op zee in Assassin's Creed. Dat bleek zo populair en succesvol dat het centraal kwam te staan in een heel eigen opvolger, in de vorm van Assassin's Creed: Rogue. Op de net afgelopen E3 kondigde Ubisoft zelfs Skull & Bones aan, dat helemaal om vechten op zee draait, ook van de hand van Ubisoft Singapore. Mocht die game je trouwens interesseren: daarvan komt komende week nog een preview online. Nu weer terug naar Bayek en Egypte.