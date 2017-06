Door Mark Hendrikman, maandag 12 juni 2017 01:45, 1 reactie • Feedback

Ubisoft heeft tijdens de Xbox-persconferentie van de E3-gamebeurs van dit jaar de nieuwste Assassin's Creed-game onthuld. Assassin's Creed: Origins speelt zich af in het oude Egypte en het verhaal draait om de gebeurtenissen die leiden tot het oprichten van de assassin's brotherhood.

Jean Guesdon, creative director bij Ubisoft, vertelt dat de game draait om Bayek, 'een zogenaamde Medjay, een soort sheriff van het oude Egypte'. Deze protagonist moet de strijd aangaan met duistere, corrupte krachten die proberen aan de macht te komen in het oude Egypte. Om deze krachten tegen te houden, richt Bayek de assassin's brotherhood op, waar alle games in de franchise om draaien.

De game komt in ieder geval uit voor de Xbox One X, waar de game in 4k met hdr zal kunnen draaien. Eventuele andere platformen zijn nog niet bekendgemaakt. Er is zowel een introductietrailer als een uitgebreide gameplaydemonstratie getoond. In de afgelopen weken was informatie over de game tot tweemaal toe uitgelekt.

Introductietrailer