Ubisoft zou van plan zijn om de nieuwe telg in de Assassins Creed-serie uit te brengen op 27 oktober. De releasedatum werd verklapt in een gametijdschrift, maar de officiŽle aankondiging wordt volgende week op de E3-beurs verwacht.

De datum van 27 oktober staat genoemd in het blad Game Informer, dat ook een serie foto's van de game heeft opgenomen. Afbeeldingen van het tijdschrift met daarin de informatie over de nieuwe game zijn door lezers online gezet. Het was al bekend dat Ubisoft nog dit jaar met Assassins Creed Origins zou komen, maar de uitgever heeft nog geen precieze datum bekendgemaakt.

Tevens bevestigen de foto's van Game Informer dat Assassins Creed Origins dat de game zich afspeelt in Egypte, iets dat eerder in geruchten al werd genoemd. Waarschijnlijk gaat het om de tijd van Cleopatra. Tevens zouden er meerdere speelbare personages zijn, zou er een nieuw vechtsysteem zijn ontworpen en een dag-en-nachtcyclus zijn ingebouwd.

Ubisoft kondigt Assassins Creed waarschijnlijk op maandag aan, op de vooravond van de E3-beurs. Het bedrijf geeft dan een persconferentie.