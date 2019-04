Ubisoft verstrekt AC Unity week gratis en geeft 500.000 euro voor Notre-Dame

Ubisoft geeft Assassin's Creed Unity op de pc een week lang gratis weg naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame. Verder schenkt de Franse uitgever 500.000 euro aan het restauratiefonds van de kathedraal.

Het spel is tot en met 25 april zonder kosten te downloaden en blijft daarna aanwezig in de Uplay-bibliotheek. Assassin's Creed Unity speelt zich af ten tijde van de Franse Revolutie. Zoals altijd in deze games, wordt de geschiedenis gebruikt als springplank om een alternatief verhaal te vertellen, waarin de Tempeliers een grote rol spelen, alsmede de hedendaagse sci-fi-eske corporatie Abstergo. Verder biedt de game een coop-modus en nieuwe manieren om je assassin aan te passen. Althans, dat was nieuw in 2014, toen het spel verscheen.

Assassin's Creed Unity was ten tijde van zijn release behoorlijk buggy, zo schreef Tweakers ook in zijn review. Ubisoft heeft er na de release nog werk in moeten stoppen om dat recht te trekken. De zaak maakte zoveel gamers echter zodanig ontevreden dat Ubisoft besloot om klanten te compenseren voor het ongemak.

Een gameontwerper van Ubisoft heeft in totaal twee jaar lang gewerkt aan het model van de Notre-Dame in de game. In een interview met The Verge stelt de dame dat ze een gevoel van déjà vu kreeg toen ze na al die uren 3d-modelleren de kathedraal in het echt zag. Media speculeerden dat het 3d-model in de game kan helpen bij de restauratiewerkzaamheden, maar er is geen aanwijziging dat dit ook echt het geval zal zijn.

In 2015 maakte een Amerikaanse kunstgeschiedkundige met behulp van lidar eveneens een soort digitaal model van de Notre-Dame. Hij wilde inzicht krijgen in hoe middeleeuwse bouwlui de kathedraal gebouwd hadden, wat voor keuzes daarbij gemaakt zijn en waarom. Het model is tot op enkele millimeters nauwkeurig. Ook zijn werk kan bijdragen, maar ook daarover is officieel in dit vroege stadium nog niets bekend.