'Computerbug droeg bij aan snelle verspreiding van het vuur bij Notre-Dame'

Een computerbug heeft wellicht een rol gespeeld bij de snelle verspreiding van het vuur dat een aanzienlijk deel van de Notre-Dame in Parijs heeft verwoest. Definitieve duidelijkheid hierover zal nog even op zich laten wachten.

Persbureau AP meldt dat de hoogste geestelijke van de kathedraal, Patrick Chauvet, tijdens een gesprek met Parijse ondernemers heeft gezegd dat een computerbug wellicht verantwoordelijk is voor het snel verspreidende vuur. Hij gaf verder geen details, maar zei wel dat 'we wellicht over twee of drie maanden uitvinden wat er precies is gebeurd'. Het is niet geheel duidelijk of Chauvet bedoelt dat de computerbug het vuur ook echt heeft veroorzaakt of dat het alleen een rol heeft gespeeld in de snelle verspreiding ervan.

De Parijse krant Le Parisien gaf eerder aan dat twee beveiligingsmedewerkers als eersten de vlammen hebben gezien en daarop werden gewezen door een alarm. Volgens de krant zorgde een computerbug er echter voor dat de locatie van het vuur verkeerd werd weergegeven. Of dat een rol heeft gespeeld in een vertraagd optreden van brandweerlieden zal het onderzoek moeten uitwijzen, aldus Le Parisien.

Donderdag hebben politieonderzoekers aangegeven dat kortsluiting de meest waarschijnlijk oorzaak is van het vuur. Dit is wellicht toe te schrijven aan de tijdelijke liften die al waren geplaatst en werden gebruikt voor de al lopende renovatiewerken.