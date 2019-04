Toyota en Softbank steken samen een miljard dollar in Ubers zelfrijdende tech

Toyota, Denso en de SoftBank Vision Fund investeren gezamenlijk een miljard dollar in Ubers Advanced Technologies Group, het onderdeel van Uber dat technologie voor zelfrijdende auto's ontwikkelt. Denso maakt auto-onderdelen en is in handen van Toyota.

Toyota meldt dat volgens de deal Toyota en Denso gezamenlijk 667 miljoen dollar investeren en de resterende 333 miljoen dollar is afkomstig van Softbank. Het doel van de investering is om de ontwikkeling en vercommercialisering van de geautomatiseerde rideshare-diensten te versnellen, aldus de bedrijven. Als onderdeel van de deal wordt het Uber-onderdeel Advanced Technologies Group verder op afstand van het moederbedrijf geplaatst; ATG wordt een aparte rechtspersoon, al blijft het nog wel verbonden met Uber. Met deze investering wordt ATG gewaardeerd op 7,25 miljard dollar.

Het is niet de eerste keer dat Toyota flinke bedragen steekt in Uber. Dat deed de Japanse fabrikant in augustus vorig jaar ook al met een bedrag van 500 miljoen dollar. Als onderdeel van die deal werd Ubers zelfrijdende technologie geïntegreerd in Toyota Sienna-minibusjes. Deze moeten uiteindelijk onderdeel worden van Ubers ride-hailing-netwerk. In 2016 stak Toyota ook al 300 miljoen dollar in Uber. Tot nu toe heeft Uber Volvo XC90-suv's gebruikt als platform voor het ontwikkelen van technologie voor autonoom rijdende auto's, maar het ligt voor de hand dat Toyota Sienna-auto's daar op termijn ook voor worden ingezet.

De Advanced Technologies Group is vooralsnog bepaald niet in de buurt van winstgevendheid; vorig jaar verloor het bedrijf 3 miljard dollar en ook het aanbieden van ritjes aan passagiers is nog niet aan de orde. Dat laatste hangt onder meer samen met een fataal ongeluk vorig jaar, waarbij een Volvo-suv van Uber betrokken was. Daarbij kwam een voetganger om het leven. De staat Arizona, waar het ongeluk plaatsvond, verbood verdere tests van Uber.