Zelflerende ai wint van 's werelds bekendste schaakengine

Schaakengine Lc0 heeft de Computer Chess Championship op zijn naam gezet. Het is de eerste keer dat een schaakengine, die zichzelf heeft leren schaken door middel van machine learning, het toernooi wint.

Lc0 versloeg in de finale van CCC: Blitz Bonanza de bekende schaakengine Stockfish. Het is niet alleen de eerste keer dat een zelflerende schaakengine het toernooi wint, maar ook de eerste keer dat Stockfish niet wint. Die engine eindigde op de eerste plek bij de voorgaande zeven edities van het Computer Chess Championship.

Op plek drie en vier bij CCC: Blitz Bonanza stonden de engines Leelenstein en Antifish. Dit zijn varianten van Lc0. Na het toernooi heeft de organisatie van het kampioenschap de regels aangepast zodat er niet meer dan twee finalisten met een vergelijkbare codebase toegestaan zijn.

Het Computer Chess Championship van Chess.com is een jaarlijks toernooi waarbij schaakengines het tegen elkaar opnemen. Er zijn meer dergelijke toernooien, zoals TCEC van Chessdom. Lc0 staat voor Leela Chess Zero. Het is een opensourceproject dat gebaseerd is op Leela Zero Go, dat op zijn beurt voortborduurt op AlphaGo Zero van Googles DeepMind.

De engine leert schaken op basis van een set basisregels en traint op basis van een netwerk voor gedistribueerde computing. De bedoeling is dat de engine beter wordt door reinforcement learning, waarbij beslissingen die goed uitpakken beloond worden.

Gebruikers kunnen meehelpen de engine te trainen of zelf tegen de engine spelen met behulp van de Lc0-client. De ontwikkelaars adviseren een krachtige gpu te gebruiken.