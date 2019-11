Professionele go-speler die won tegen AlphaGo stopt wegens te sterke computers

Lee Se-dol, de speler die in 2016 een potje go won tegen DeepMinds AlphaGo-computer, stopt met het spelen van het bordspel. Hij meent dat zelfs als hij de beste mens ter wereld is in het spel, er een entiteit is die beter is dan hij.

Se-dol noemt de sterker geworden computers als belangrijkste reden voor het stoppen in een interview met Yonhap, een Zuid-Koreaans persbureau. "Zelfs als ik nummer één word, is er een entiteit die onverslaanbaar is", aldus Se-dol. Zijn laatste potje als professional speelt hij tegen HanDol, een Zuid-Koreaanse computer die go speelt. Se-dol krijgt een achterstand bij het begin van het spel en is niet zeker dat hij zal winnen.

De go-speler speelde in 2016 tegen AlphaGo en verloor 4-1. Dat hij dat ene potje wel won, lag volgens de speler aan een bug. "Mijn zet 78 was er een die niet meteen tegengegaan had moeten worden." Dat deed AlphaGo wel, waardoor Se-dol het potje kon winnen. De rest van de wedstrijden won AlphaGo, die daardoor de rang '9 dan' kreeg toegewezen.

Door de relatief eenvoudige basisregels is het voor een computer mogelijk om go aan te leren. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan de software steeds beter worden en zo was het mogelijk om een professionele speler uiteindelijk te verslaan. In 2017 verscheen een documentaire over de zege van AlphaGo. Sindsdien verscheen AlphaGo Zero, een verbeterde versie van de software. AlphaGo is afkomstig van DeepMind, een bedrijf dat in handen is van Google.