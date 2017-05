Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 10:07, 14 reacties • Feedback

Googles kunstmatige intelligentie AlphaGo heeft zijn eerste van drie wedstrijden tegen de Chinese Ke Jie gewonnen. De negentienjarige Jie is de hoogst genoteerde go-speler van dit moment, maar de verwachting was dat hij ging verliezen.

AlphaGo won met slechts een half punt verschil, de kleinste marge die er is, aldus Demis Hassabis, de ceo van DeepMind, dat AlphaGo ontwikkelde. Hassabis claimt dat Jie 'ideeën' gebruikte die AlphaGo inzette tijdens eerdere wedstrijden. Volgens The Verge was de kunstmatige intelligentie vanaf het begin aan de winnende hand. Woensdag volgt de tweede wedstrijd tijdens de Future of Go Summit in het Chinese Wuzhen en zaterdag treffen de virtuele en de menselijke speler elkaar voor de finale.

De wedstrijd vindt plaats meer een jaar na de overwinning van AlphaGo op de Koreaanse go-wereldkampioen Lee Sedol. Omdat de kunstmatige intelligentie sindsdien heeft bijgeleerd, is de overwinning op Ke Jie geen verrassing, schrijft Wired. Tussendoor heeft AlphaGo via internet gespeeld tegen go-topspelers, waaronder Jie. Daarbij won hij zijn eerste vijftig matches en speelde hij bij de 51ste gelijk.

AlphaGo wordt steeds beter door de inzet van technieken als supervised learning, waarbij steeds opnieuw voorspellingen op basis van datasets gemaakt worden, en reinforcement learning, waarbij een neuraal netwerk zijn regels steeds verder verbetert.