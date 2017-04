Door Sander van Voorst, maandag 10 april 2017 11:13, 16 reacties • Feedback

Google heeft een nieuw toernooi aangekondigd waarbij de AlphaGo-software het zal opnemen tegen de Chinese negentienjarige go-speler Ke Jie. Hij is momenteel de nummer één van de wereld en maakte vorig jaar al bekend het tegen AlphaGo te willen opnemen.

De zoekgigant maakt bekend dat het toernooi tussen 23 en 27 mei plaatsvindt in het Chinese Wuzhen. Het evenement krijgt de naam 'Future of Go Summit' mee. In het kader van het toernooi zal AlphaGo het in verschillende wedstrijdvormen opnemen tegen Ke Jie en andere spelers. Zo is er een een-op-eenronde tussen de topspeler en de software. Daarnaast is er een ronde waarbij een groep Chinese spelers de tegenstanders van AlphaGo vormen.

Een derde wedstrijdvorm laat twee spelers het tegen elkaar opnemen, waarbij zij allebei beschikken over hun eigen AlphaGo-medespeler. De speler en de software zullen elkaar afwisselen in het uitvoeren van zetten, zodat ze van elkaar moeten leren. De rest van het evenement staat eveneens in het teken van go, waarbij onder andere wordt gesproken over het effect dat AlphaGo heeft gehad op de ontwikkeling van het drieduizend jaar oude spel.

In de wedstrijd tussen Ke Jie en AlphaGo is de software de favoriet, aldus The Verge. De Chinese speler verloor onlangs twee onofficiële onlinewedstrijden tegen het systeem. Vorig jaar maakte de speler bekend tegen AlphaGo te willen aantreden. Voordat hij deze beslissing nam, wilde hij dit juist niet doen uit angst dat het systeem zijn stijl zou kopiëren.

AlphaGo was vorig jaar in staat om de Zuid-Koreaanse go-wereldkampioen Lee Sedol met 4-1 te verslaan. De Zuid-Koreaanse Go Association beloonde AlphaGo voor de winst met een professionele '9 dan'-ere-classificatie. In een aparte blogpost gaat Google in op de effecten die de wedstrijd heeft gehad op go. Zo zegt een Chinese wereldkampioen dat 'min of meer alle spelers beïnvloed zijn door AlphaGo' en dat 'iedereen zich vrijer voelt en niet langer het idee heeft dat er onmogelijke zetten bestaan'.