Door Olaf van Miltenburg, donderdag 25 mei 2017 09:42, 13 reacties • Feedback

De kunstmatige intelligentie AlphaGo heeft ook de tweede wedstrijd tegen de topspeler Ke Jie tijdens de Future of Go Summit in het Chinese Wuzhen op zijn naam geschreven. De Chinese speler toonde zich teleurgesteld over zijn verlies.

Jie speelde aanvankelijk 'perfect' en dreef de kunstmatige intelligentie tot het uiterste, volgens Demis Hassabis, de topman van DeepMind, dat AlphaGo ontwikkelde. De eerste honderd zetten waren volgens hem zo goed dat Jie nog een goede kans had om te winnen. Dat kon niet voorkomen dat AlphaGo uiteindelijk toch met de overwinning aan de haal ging.

De negentienjarige Jie verklaarde na afloop tot halverwege de wedstrijd het idee te hebben te kunnen winnen. "Maar misschien dat AlphaGo daar anders over", vertelde hij. De op dit moment hoogst genoteerde go-speler toonde zich teleurgesteld aangezien hij goed speelde.

Dinsdag verloor hij de eerste wedstrijd en zaterdag is de laatste wedstrijd tijdens de Future of Go Summit. Met twee van de drie gewonnen matches is AlphaGo dus al zeker van zijn overwinning.