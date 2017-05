Door Olaf van Miltenburg, donderdag 25 mei 2017 10:04, 12 reacties • Feedback

Acer heeft de Nitro 5 aangekondigd, een nieuwe laptop voor gamers die niet al teveel geld willen uitgeven. De Taiwanese fabrikant rust de laptop uit met de GeForce GTX 1050 Ti of de AMD Radeon RX550.

De GTX 1050 Ti combineert Acer met Intel Core i5- of i7-processors van de Kaby Lake-generatie, de Radeon RX550 krijgt gezelschap van AMD FX-, A12- of A10-apu's. De fabrikant voorziet de modellen van zijn Coolboost-koeling, die gebruikers handmatig in kunnen stellen. Het ips-scherm heeft een diameter van 15,6 inch en een resolutie van 1920x1080 pixels.

De maximale ram-hoeveelheid bedraagt 32GB ddr4 2400MHz en de opslag wordt verzorgd door pci-e-ssd's tot 512GB, gecombineerd met hdd-opslag van maximaal 2TB. De netwerkverbinding kan draadloos via de 802.11ac 2x2-netwerkkaart verlopen. Verder zijn een usb 3.1 type-c-poort en usb 3.0-poort aanwezig, aangevuld met een duo usb 2.-poorten en hdmi 2.0.

Acer introduceert de Nitro 5 in augustus in Europa, voor een startprijs van 1099 euro.