Nadat AlphaGo ook in de derde ronde tegen Chinese topspeler Ke Jie de overwinning heeft behaald, heeft het DeepMind-team van Google laten weten dat dit de laatste go-wedstrijd was die de kunstmatige intelligentie zal spelen.

AlphaGo en Ke Jie speelden op zaterdag hun laatste wedstrijd tegen elkaar. AlphaGo had al een 2-0 voorsprong en was daarmee al zeker van zijn overwinning, maar in het kader van de ai-algoritmen tot het uiterste brengen, was de laatste wedstrijd evenzo belangrijk. Volgens een verslag van Google ging Ke Jie ditmaal voor een '3:3 point'-strategie. Dat was een ongebruikelijke beslissing die wellicht gemotiveerd is door de achterstand die de Chinese speler al had. De strategie is er echter een die AlphaGo zelf goed beheerst, waardoor het geen soelaas bood voor Ke Jie.

Dankzij de 3-0 overwinning op de topspeler is nu in de ogen van Google definitief de vraag beantwoord of de kunstmatige intelligentie krachtig genoeg is om menselijke spelers te verslaan in het gecompliceerde bordspel. Dit is het hoogste punt dat AlphaGo op dit punt kan bereiken en daarom was dit de laatste wedstrijd. In totaal heeft AlphaGo 50 wedstrijden gespeeld.

Het DeepMind-team dat achter AlphaGo zit, gaat nu werken aan algemene algoritmen om te proberen de wereld van grote vraagstukken af te helpen, zoals ziektes, energiebesparing en het uitvinden van nieuwe materialen. In een interview uit 2016 zei DeepMind-oprichter Demis Hassabis dat StarCraft een goede volgende uitdaging zou zijn voor het team en hun ai. Hier is verder geen woord over gerept, dus het is nog maar de vraag of dit uiteindelijk doorgaat.

Ook belooft het team nog een onderzoeksrapport te gaan publiceren waarin ze de laatste verbeteringen aan het AlphaGo-algoritme uiteenzetten en ze ook de potentiële toepassingen buiten het bordspel belichten. Daarnaast wordt ook een teaching tool online gezet, waarin de analyses die AlphaGo maakt van de go-situaties uiteen worden gezet en inzichtelijk gemaakt worden. Ook Ke Jie, de topspeler die als laatste verslagen is door AlphaGo, heeft toegezegd dat hij zijn analyse per zet zal geven, zodat geïnteresseerden de gehele wedstrijd volledig vanuit het perspectief van beide partijen kunnen ervaren.

AlphaGo heeft strategieën gebruikt die nog niet eerder gezien waren in de go-wereld. Sommige tegenspelers omschreven het spel van de ai ook wel als het 'Go van een verre toekomst'. Die strategieën zijn onder andere ontwikkeld door AlphaGo als training tegen zichzelf te laten spelen. Google DeepMind gaat een verzameling van 50 wedstrijdregistraties waarin de ai tegen zichzelf speelt, ook vrij beschikbaar maken. De verwachting is dat de go-gemeenschap nieuwe ideeën en strategieën kunnen oppakken van de beelden. De eerste tien potjes zijn al beschikbaar.