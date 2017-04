Door Julian Huijbregts, maandag 10 april 2017 11:18, 29 reacties • Feedback

Submitter: paul54

Wileyfox is begonnen met het uitbrengen van zijn nieuwe besturingssysteem gebaseerd op Android 7.1.1. Volgens de Britse smartphonefabrikant zijn ontwikkelaars van Cyanogen betrokken bij het nieuwe OS, dat geen naam heeft gekregen.

Wileyfox maakt bekend dat het een samenwerking is aangegaan met een aantal voormalige Cyanogen-ontwikkelaars, waaronder Ricardo Cerqueira, de voormalige director of system engineering. Hij 'en zijn team' zullen Wileyfox blijven ondersteunen bij de ontwikkeling van het besturingssysteem, zegt de fabrikant.

De Nederlandse woordvoerder van Wileyfox kan niet zeggen of de Cyanogen-ontwikkelaars in dienst zijn bij de Britse telefoonfabrikant, maar benadrukt wel dat er een contract is en dat de ontwikkelaars ook aan volgende versies van het besturingssysteem zullen bijdragen.

Het nieuwe OS is gebaseerd op Android 7.1.1, de nieuwste versie die nog op weinig toestellen beschikbaar is. Veel nieuwe smartphones worden nog met Android 7.0 uitgebracht. Verder bevat het OS de nieuwste beveiligingsupdate van april.

Volgens Wileyfox zijn de meeste functies die Cyanogen OS zaten, waaronder FolderLock en PIN Scramble, behouden in het nieuwe besturingssysteem. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met Truecaller en kan daarmee de Truecaller-functionaliteit aanbieden, zoals dat ook het geval was in Cyanogen OS. Nieuw is Wileyfox Zen, een feed die gebruikers moet voorzien van artikelen waarin zij zijn geïnteresseerd. De systemen daarachter zijn van het Russische Yandex.

Vrijdag begon Wileyfox bij wijze van een 'live test' al met het sturen van de update naar gebruikers van modellen uit de Swift 2-serie. Nu die test goed verlopen is, zullen meer gebruikers de update ontvangen, zegt de Nederlandse woordvoerder van Wileyfox tegen Tweakers. De modellen uit de Swift 2-serie krijgen de update nu als eerst. Eind mei moet de update naar de Storm en de Swift-toestellen van de eerste generatie komen. Modellen uit de Wileyfox Spark-serie krijgen het nieuwe besturingssysteem volgens de planning eind juni.

Wileyfox werkte voorheen samen met Cyanogen en voorzag zijn toestellen van Cyanogen OS. Omdat Cyanogen in december stopte met de ontwikkeling van dat besturingssysteem, was Wileyfox genoodzaakt om voor een nieuwe Android-uitgave te ontwikkelen.