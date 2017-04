Door Arnoud Wokke, maandag 10 april 2017 11:24, 24 reacties • Feedback

Twitter gaat tijdens een aandeelhoudersvergadering in mei bespreken of het zichzelf kan en wil verkopen aan een groep gebruikers. Duizenden gebruikers hebben daarvoor een petitie getekend. Het bestuur van Twitter is tegen.

Het voorstel staat op de agenda, omdat elke aandeelhouder een stem heeft en voorstellen op tafel kan leggen. De petitie om Twitter in handen te leggen van gebruikers heeft op het moment van schrijven bijna 3500 supporters. De gebruikers willen Twitter in handen krijgen, omdat ze vrezen dat een eventuele nieuwe eigenaar het sociale medium gebruikt voor winst op korte termijn en de belangen van gebruikers uit het oog verliest. Er gaan al langer geruchten dat Twitter in de verkoop staat.

In een overheidsdocument heeft Twitter gezegd dat het bedrijf het plan op de aandeelhoudersvergadering heeft gezet. Degene die het plan in eerste instantie aandroeg, zegt in een interview met techsite Recode dat gebruikers bijvoorbeeld een groot deel van de aandelen in handen kunnen krijgen en zo naast stemrecht ook een paar vertegenwoordigers in het bestuur van het bedrijf zouden kunnen krijgen.

De directie van Twitter ziet het plan niet zitten. Zij noemt een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid een verspilling van tijd. Twitter heeft momenteel een beurswaarde van rond tien miljard dollar.