Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 12:37, 14 reacties • Feedback

Twitter heeft een lichte webversie van zijn site gepresenteerd. Door afbeeldingen en videopreviews te verkleinen heeft de webversie voor telefoons nu veel minder data nodig dan voorheen en staan tweets sneller op het scherm.

De webversie die Twitter donderdag online zette, ondersteunt notificaties via Chrome en heeft een modus om meer data te besparen door afbeeldingen en video's pas te laden nadat de gebruiker erop klikt. Gebruikers wereldwijd kunnen de webversie gebruiken, maar hij is specifiek gericht op gebruikers met een beperkte dataverbinding.

De nieuwe site heeft bovendien een offline modus, waardoor gebruikers tweets kunnen blijven zien die al geladen zijn op het moment waarop de verbinding niet meer actief is. De webclient is een progressieve webapp op basis van javascript met een node.js-server. De site moet 30 procent sneller laden dan eerder. Bovendien neemt de webapp ten opzichte van de app 1 tot 3 procent van de opslag in bij gebruikers op de telefoon.

Om Twitter Lite de komende maanden sneller en lichter te maken experimenteert Twitter met http/2, GraphQL en andere manieren van compressie van beeldmateriaal. De site is bereikbaar via mobile.twitter.com.