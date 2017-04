Door Sander van Voorst, donderdag 6 april 2017 12:04, 80 reacties • Feedback

Microsoft heeft het beleid van de Windows Store aangepast, waardoor er geen emulators van 'gamesystemen' meer in de winkel zijn toegestaan. De verandering kwam aan het licht doordat een emulator uit de Store was verwijderd.

In afdeling 10.13.10 van de Windows Store-voorwaarden staat nu dat 'apps die een gamesysteem emuleren, op geen enkele device family zijn toegestaan'. Uit de versiegeschiedenis van de pagina is op te maken dat het desbetreffende onderdeel van het beleid op 29 maart een update heeft gekregen. Daarmee lijkt elke vorm van emulatie van consoles te zijn uitgesloten van de Windows Store. Hoe breed het verbod precies is, valt niet uit de bewoordingen op te maken.

Dinsdag maakte Universal Emulator-ontwikkelaar Nesbox melding van de verwijdering van zijn app uit de Windows Store. Daarbij verwees Nesbox naar de toevoeging in de voorwaarden. De software van de ontwikkelaar maakt het bijvoorbeeld mogelijk om NES-, Super Nintendo- en GameBoy Color-games op systemen met Windows 10 te spelen. Naast de app bestaat er een webversie van de software.

Microsoft heeft geen reden voor de beleidswijziging bekendgemaakt. De verandering valt samen met de Creators Update en de aankondiging van het Xbox Live Creators-programma, waarmee iedereen uwp-games voor de Xbox One en Windows 10 kan uitbrengen. MS Poweruser meldt dat er momenteel nog wel emulators in de Windows Store te vinden zijn, maar dat deze allemaal voor Windows 8 zijn gemaakt.