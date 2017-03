Door Sander van Voorst, donderdag 2 maart 2017 11:10, 2 reacties • Feedback

Microsoft heeft op de Game Developers Conference het Xbox Live Creators-programma aangekondigd. Dit moet iedereen in staat stellen om als ontwikkelaar UWP -games tegelijk op Windows 10 en de Xbox One uit te brengen.

In de aankondiging schrijft Microsoft dat het programma erop is gericht om iedereen in staat te stellen 'op een nieuwe manier snel Xbox Live-games te publiceren op Windows 10 en de Xbox One'. Zo is het mogelijk om Xbox Live-functies in te bouwen in UWP-games en deze vervolgens te publiceren. Uit een speciale pagina blijkt dat het daarbij gaat om functies als het inloggen met Xbox Live, het leaderboard en verschillende sociale functies. Ontwikkelaars die toegang tot meer functies willen, zoals achievements en multiplayer, moeten dat doen via het aparte ID@Xbox-programma.

Games die onder het programma zijn uitgebracht, zullen te zien zijn in een aparte Creators-sectie van de Xbox One-winkel en in de Store van Windows 10. Microsoft heeft een sdk beschikbaar gesteld, waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen. In eerste instantie zal niet iedereen toegang hebben tot het nieuwe programma, maar dat moet in de loop van de tijd veranderen. Er is ondersteuning voor verschillende engines: Construct 2, MonoGame, Unity en Xenko. Er is geen devkit vereist, omdat de ontwikkeling mogelijk is op een normale Xbox One, aldus Microsoft.