Microsoft introduceert een nieuwe abonnementsdienst voor de Xbox One. Met Xbox Game Pass biedt het toegang tot 'meer dan honderd' games. Het gaat zowel om Xbox One-games als om Xbox 360-games via backward compatibility. De dienst komt in de lente beschikbaar.

In de VS gaat de dienst 9,99 dollar per maand kosten. Op de Nederlandstalige informatiepagina staat nog geen prijs genoemd. Microsoft zegt met grote uitgevers samen te werken en maandelijks nieuwe games toe te voegen, maar soms ook games te verwijderen. Aanvankelijk zullen er zo'n honderd games beschikbaar zijn, waaronder Halo 5: Guardians, Saints Rov IV Re-Elected, NBA 2K16, Mad Max, Lego Batman, Payday 2, Gears of War: Ultimate Edition, Fable III, SoulCalibur II en Tekken Tag 2.

Om de games te spelen moeten ze eerste gedownload worden naar de console. Zolang iemand een actief lidmaatschap heeft, is de game speelbaar. Als gebruikers het abonnement stopzetten, dan kunnen ze de games niet meer spelen. Ook moet er eens in de dertig dagen een verbinding gemaakt worden met internet om de games te kunnen blijven spelen.

Het Xbox Game Pass-abonnement staat los van Xbox Live Gold. Het is niet nodig om een Gold-abonnement te hebben om gebruik te maken van Game Pass, maar Gold blijft wel vereist voor het spelen van multiplayergames. Vanuit het Game Pass-abonnement wordt het ook mogelijk om games die in de catalogus staan, aan te schaffen met een korting van twintig procent.

Vanaf dinsdag is Xbox Game Pass beschikbaar voor 'geselecteerde leden' van het Xbox Insider-programma. Volgens Microsoft gaat het om een vroege build met beperkingen en komt deze nog niet compleet overeen met de 'uiteindelijke ervaring'. Die beperkingen zitten onder andere in een beperkt aanbod van games, zo'n twintig stuks, waarvan de meeste Xbox Live Arcade-titels zijn. De meeste triple-a-games zullen volgens Microsoft verschijnen als de dienst aan het einde van de lente voor alle Xbox One-bezitters beschikbaar komt.