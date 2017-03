Door Joris Jansen, maandag 13 maart 2017 20:46, 30 reacties • Feedback

Sony heeft bekendgemaakt dat de gamestreamingdienst PlayStation Now dit jaar wordt uitgebreid met de mogelijkheid om ook games voor de PlayStation 4 te kunnen spelen. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Zodra Sony later dit jaar de nieuwe functionaliteit toevoegt, kunnen mensen met een pc exclusieve PS4-games spelen zonder dat zij daarvoor apart de console hoeven te kopen. In de komende weken zal er een besloten test worden uitgevoerd om de nieuwe functionaliteit te testen. Iedereen met een actief abonnement van PlayStation Now krijgt mogelijk een email met een uitnodiging voor deze testfase. Dit heeft Sony bekendgemaakt. Nadere details zoals de exacte datum wanneer de functionaliteit voor iedereen beschikbaar komt en om welke PS4-games het in eerste instantie gaat, zijn niet bekendgemaakt.

Eerder werd al bekend dat Sony is gestopt met zijn gamestreamingdienst op smart-tv's van Samsung en Sony, blu-rayspelers van Sony, PlayStation TV en PS Vita. De dienst zal vanaf half augustus alleen nog te gebruiken zijn met een PS4 of een Windows-pc.

PlayStation Now is een streamingdienst waarbij de games niet op de computer of console zelf gedraaid worden. Voor de pc-versie is volgens Sony een Intel Core i3 op 3,5GHz of AMD A10-apu op 3,8GHz nodig. De software werkt op Windows 7 of nieuwer, vereist 300MB opslagruimte en 2GB ram. Voor het streamen is een snelheid van minimaal 5Mbit/s nodig. PlayStation Now kost 16,99 euro per maand. Op dit moment zijn er in totaal 483 games voor de PlayStation 3 beschikbaar via de gamestreamingdienst.

Vorige maand kondigde Microsoft ook een dienst aan waarbij mensen voor een vast bedrag per maand consolegames kunnen spelen. Deze dienst werkt echter alleen op de Xbox One en niet op de pc. Daarnaast gaat het om games die lokaal draaien, niet om streaming. Deze dienst, genaamd de Xbox Game Pass, zal toegang bieden tot meer dan honderd games. Het gaat zowel om Xbox One-games als om Xbox 360-games via backward compatibility. In de VS gaat de dienst 9,99 dollar per maand kosten. Op de Nederlandstalige informatiepagina staat nog geen prijs genoemd.