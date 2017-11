EA wil binnen drie jaar games gaan streamen

De financiŽle topman van Electronic Arts kondigde in een lezing aan dat het bedrijf werkt aan een streamingdienst voor games die binnen 2 ŗ 3 jaar actief moet zijn. De uitgever werkt daarvoor samen met een onbekende partner.

Blake Jorgensen, cfo van Electronic Arts, deed de aankondiging tijdens de UBS Global Technology Conference in San Francisco. Veel details liet de topman niet los. Hij verwacht dat de service binnen twee tot drie jaar van start gaat en laat los dat EA de dienst niet alleen gaat opzetten, maar samenwerkt met een partner waarvan hij de naam niet bekendmaakt.

Jorgensen stelde in zijn toespraak dat wat EA betreft het moment rijp is om tot streaming over te gaan. De tijd was er tot nu toe nog niet rijp voor omdat er niet genoeg datacenters waren om mensen in afgelegen gebieden goed te kunnen bedienen. In de afgelopen jaren hebben bedrijven als Microsoft, Amazon, Facebook, Google en Apple echter veel datacenters bijgebouwd, die een stabiele service moeten garanderen, aldus de cfo.

Hoewel Jorgensen de naam van de partner niet bekendmaakte, noemde hij wel specifiek de plannen van Microsoft. Phil Spencer, hoofd van de Xbox-divisie, maakte eerder deze maand vergelijkbare plannen bekend. De consolebouwer hoopt de dienst in 2020 aan te kunnen bieden, wat overeenkomt met de planning die Jorgensen schetst.

De cfo keek tijdens zijn toespraak ook vooruit op de games die de uitgever op de planning heeft staan en noemde daarbij vooral de game die onder leiding van Jade Raymond wordt gemaakt. Het nog naamloze project wordt in Montreal gemaakt door EA Motive, een nieuwe studio waar een team van meer dan honderd mensen al sinds 2015 aan de game werkt. Het wordt volgens Jorgensen een actiegame, een genre waarin EA volgens de cfo het grootste marktaandeel heeft. Bovendien een genre waarin EA zich te weinig heeft geprofileerd. EA was volgens de cfo te veel gericht op sportgames en shooters. Ook Anthem, de nieuwe game van BioWare, valt in die categorie. De game van BioWare verschijnt in 2018. Wanneer het project van EA Motive af is, maakt Jorgensen niet bekend.