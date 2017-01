Door Emile Witteman, donderdag 26 januari 2017 10:56, 54 reacties • Feedback

Microsoft heeft details bekendgemaakt over de aankomende Game Mode in Windows 10, die prestaties in games moet verbeteren. Verder voegt het bedrijf andere nieuwe functies toe, zoals ondersteuning voor streaming en het gebruik van stemassistent Cortana in games.

De nieuwe functies worden geïntroduceerd in de eerstvolgende update voor gebruikers die in de Fast Ring van de Insider Preview-versie van Windows 10 zitten. De update voegt een Gaming-icoontje toe aan het instellingenmenu, waarachter alle nieuwe functies te vinden zijn.

Game Mode zorgt ervoor dat games meer prioriteit krijgen en achtergrondprocessen minder actief zijn. Dit moet de gemiddelde framerate verbeteren en deze stabieler maken. Alhoewel er verbeteringen merkbaar moeten zijn voor alle games, zullen volgens Microsoft vooral games uit de Windows Store er baat van hebben. De Game Mode-functie was twee weken geleden al verschenen in een testbuild, maar toen was nog niet duidelijk wat de mogelijkheden ervan waren.

Een andere toevoeging in de update is een ingebouwde streamingfunctie voor games. Microsoft heeft voor de Beam-functie gebruik van een nieuw protocol, dat het ' FTL ' noemt. Het bedrijf belooft dat streams een vertraging van minder dan een seconde hebben. Verder wordt de chat als een extra laag op het beeld getoond en krijgt de gebruiker extra interactieve functies zoals een soundboard.

De update maakt het verder mogelijk om Cortana te gebruiken tijdens het gamen. De stemassistent kan bijvoorbeeld ingezet worden om muziek te starten. Ook wordt het voor ouders mogelijk om in te stellen op welke tijden en hoe lang kinderen gebruik kunnen maken van hun Xbox.

Microsoft maakt de update vanaf donderdag beschikbaar voor gebruikers in de Fast Ring van de Insider Preview. Voor andere gebruikers verschijnen de functies in de Creators Update, die volgens geruchten in april uitkomt.