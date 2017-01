Door Arnoud Wokke, donderdag 26 januari 2017 11:12, 23 reacties • Feedback

Submitter: GeforceAA

Apple heeft de gebruikersrecensies aangezet op de productpagina van de LG Ultrafine 5K Display. Afgelopen dagen ontstond ophef, nadat het erop leek dat Apple gebruikersrecensies had verwijderd van de pagina. Dat bleek niet het geval.

Het is onbekend waarom de opties om recensies achter te laten ontbrak op de pagina, schrijft MacRumors. Mogelijk was de fabrikant vergeten om de optie na de release te activeren. Er zijn voor woensdag geen gebruikersrecensies geweest, zo zegt de Apple-fansite. Op de Nederlandstalige pagina is er nu ook een mogelijkheid om recensies achter te laten, al is dat op moment van schrijven nog niet gebeurd. Die optie bestond dinsdag nog niet. Bij de 4k-variant kon dat al wel.

Inmiddels heeft de Reddit-gebruiker, die de beschuldiging uitte dat Apple gebruikersreviews had verwijderd, toegegeven dat hij ernaast zat. Tweakers heeft het artikel over het onderwerp aangepast en voorzien van een update.

Het probleem dat gebruikers ervaren met het 5k-scherm blijft vooralsnog onopgelost. Bij het ontwaken uit de slaapstand werkt de monitor soms niet. Alleen de stekker uit het stopcontact halen blijkt dan te werken, maar de kans bestaat dat het systeem crasht. Apple heeft dat probleem vooralsnog niet erkend en nog geen reactie gegeven over een oplossing.