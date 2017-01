Door Emile Witteman, dinsdag 31 januari 2017 10:48, 62 reacties • Feedback

De LG Ultrafine 5K Display lijkt problemen te geven als hij binnen twee meter van een router geplaatst wordt. De monitor kwam vorige week in het nieuws omdat een groot aantal gebruikers klaagde dat hij niet fatsoenlijk functioneerde.

Een redacteur van 9to5Mac schrijft dat hij het probleem op zijn eigen exemplaar heeft weten te reproduceren. Hij vertelt dat de verbinding met de 27"-monitor constant verbroken werd en zelfs zijn aangesloten MacBook Pro liet vastlopen. Bij navraag bij de klantenservice van LG, werd hem gevraagd om te controleren of de monitor in de buurt van een router geplaatst is, in welk geval hij moest proberen hem er verder vandaan te plaatsen. De redacteur heeft hierop de router naar een andere ruimte verplaatst en sindsdien doen de problemen zich niet meer voor.

Nadat hij opnieuw contact opnam met de klantenservice van LG, werd hem verteld dat het probleem zich alleen voordoet bij de Ultrafine 5K Display en niet bij andere modellen. Ook andere gebruikers klagen in de beoordelingen op de Apple-pagina dat hun monitor problemen ondervindt als hij in de buurt van een router staat.

Vorige week bleek dat de monitor bij veel gebruikers problemen geeft. De monitor zou een aangesloten computer laten crashen bij het ontwaken uit slaapstand. Er gingen geruchten dat Apple vanwege de problemen de recensies voor de monitor had verwijderd, maar achteraf bleek dat het bedrijf simpelweg de mogelijkheid tot het achterlaten van recensies nog niet had aangezet. Inmiddels is dat wel gebeurd en is de pagina volgestroomd met gebruikerservaringen waarin over de problemen wordt geklaagd.

Of alle problemen met de monitor te maken hebben met interferentie door draadloze signalen, is niet bekend. Veel gebruikers klagen behalve over problemen met starten uit slaapstand over vertragingen van het beeld, gebrekkige bouwkwaliteit en slecht klinkende luidsprekers. Op de Nederlandse pagina van de monitor wordt inmiddels ook geklaagd. Als hij wel naar behoren werkt, zijn de gebruikers zeer positief over de beeldkwaliteit.

De LG Ultrafine 5K Display is op de Apple-website te koop voor 1049 euro. Dit is echter een tijdelijke aanbieding en vanaf 31 maart wordt de prijs verhoogd naar 1399 euro. Er is ook een 4k-variant met een 21,5"-formaat beschikbaar, die minder problemen lijkt te hebben. Deze variant heeft een tijdelijke prijs van 561 euro en wordt vanaf 31 maart 749 euro.