LG heeft een oplossing gepresenteerd voor problemen met het UltraFine 5K-beeldscherm, dat niet goed functioneert zodra het binnen ongeveer twee meter van een router wordt gebruikt. LG gaat zowel nieuwe als al verkochte modellen voorzien van een verbeterde bescherming.

Dit heeft een woordvoerder van LG gezegd tegen website Recode. Hoe de verbeterde bescherming van de monitor er in de praktijk precies uit gaat zien, heeft LG niet gezegd. Ook heeft LG bevestigd noch ontkend dat het specifiek gaat om een probleem met het gebruik van een router in de nabijheid van de monitor.

Het UltraFine 5K-scherm is specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met de MacBook Pro. Gebruikers klaagden over problemen bij het ontwaken van de monitor uit de slaapstand. Dit zou veelal moeilijk gaan en pas lukken na enkele pogingen. Daarbij bestaat de kans dat de laptop van Apple crasht. De enige oplossing bleek het uit het stopcontact halen van de stekker van de monitor.

Een redacteur van 9to5Mac schreef eerder dat hij het probleem op zijn eigen exemplaar heeft weten te reproduceren. Hij meldde dat de verbinding met de 27"-monitor constant verbroken werd en zelfs zijn aangesloten MacBook Pro liet vastlopen. Bij navraag bij de klantenservice van LG werd hem gevraagd om te controleren of de monitor in de buurt van een router geplaatst is, in welk geval hij moest proberen hem er verder vandaan te plaatsen. De redacteur had hierop de router naar een andere ruimte verplaatst en sindsdien deden de problemen zich niet meer voor.

Of alle problemen met de monitor te maken hebben met interferentie door draadloze signalen, is niet bekend. Veel gebruikers klagen behalve over problemen met starten uit slaapstand, over vertragingen van het beeld, gebrekkige bouwkwaliteit en slecht klinkende luidsprekers. Op de Nederlandse pagina van de monitor is ook een aantal keer over de problemen geklaagd.

Het LG UltraFine 5K-display is op de Apple-website te koop voor 1049 euro. Dit is echter een tijdelijke aanbieding; vanaf 31 maart wordt de prijs verhoogd naar 1399 euro. Er is ook een 4k-variant met een formaat van 21,5 inch beschikbaar die minder problemen lijkt te hebben. Deze variant heeft een tijdelijke prijs van 561 euro en kost vanaf 31 maart 749 euro.

LG en Apple werken samen aan de schermen. LG verzorgt de productie en Apple doet de verkoop. Het lijkt erop dat deze schermen de opvolgers van de Apple Thunderbolt Display en Cinema Display zijn, aangezien daar geen nieuwe modellen meer van zijn verschenen.