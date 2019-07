Apple verkoopt nieuwe 27"-monitor in LG UltraFine 5K-serie voor 1399 euro

Apple heeft een nieuwe versie van zijn LG UltraFine 5K-monitor in zijn webwinkel gezet. Het gaat nog altijd om een 27"-monitor met een resolutie van 5120x2880 pixels, met als belangrijkste toevoeging de mogelijkheid om het scherm op iPad Pro-modellen uit 2018 aan te sluiten.

De nieuwe LG Ultrafine 5K-monitor heeft nu ondersteuning voor zowel Thunderbolt 3 als usb-c, waarmee het scherm kan worden aangesloten op Mac-systemen en iPad Pro-modellen van 2018. Voorheen was dit scherm alleen aan te sluiten op apparaten via Thunderbolt. Er is een enkele Thunderbolt 3-aansluiting en verder zijn er drie usb 3.1-aansluitingen voor randapparatuur. Via een meegeleverde Thunderbolt 3-kabel kan bijvoorbeeld een MacBook Pro van stroom worden voorzien. Het laadvermogen bedraagt 94W, wat hoger is dan de 60W van de voorganger.

Voor de rest lijkt het scherm grotendeels identiek te zijn aan de voorganger uit 2016, zowel op het vlak van de resolutie als wat de behuizing betreft. De maximale helderheid van de ips-monitor reikt tot 500cd/m² en volgens LG kan het scherm dci-p3-kleurruimte weergeven. De nieuwe versie heeft ingebouwde luidsprekers, een webcam en een microfoon. Om het nieuwe scherm te gebruiken, is macOS 10.14.6 of iOS 12.4 nodig. Het scherm kost 1399 euro en dat is dezelfde prijs als de voorganger uit 2016.

Eerder dit jaar kwam LG ook al met een vernieuwde UltraFine 4K-monitor. Dit betreft een 23,7"-model met een resolutie van 3840x2160 pixels. Deze verving de eerdere 21,5"-monitor met een resolutie van 4096x2304 pixels.