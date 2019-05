Apple begint verkoop van 23,7"-monitor in LG UltraFine 4K-serie voor 749 euro

Apple heeft een nieuwe LG UltraFine 4K-monitor in zijn webwinkel gezet. Het gaat om een 23,7"-model met een resolutie van 3840x2160 pixels. De 21,5"-versie met 4096x2304 pixels is niet meer verkrijgbaar.

De nieuwe LG UltraFine 4K-monitor is in de Apple Store verschenen zonder verdere aankondiging. Apple was al een tijdje gestopt met het verkopen van de 21,5"-versie. De nieuwe LG-monitor heeft typenummer 24MD4KL, maar LG heeft het scherm niet op zijn eigen website staan.

Het is de opvolger van de 22MD4KA. Op het formaat en de resolutie na, zijn de eigenschappen van het schermpaneel gelijk. Het nieuwe model heeft net als zijn voorganger een ips-paneel dat de P3-kleurruimte kan weergeven en de maximale helderheid is 500cd/m².

Het LG UltraFine 4K-scherm van 23,7" heeft twee Thunderbolt 3-aansluitingen, tegenover één usb-c-poort bij de voorganger. Het scherm kan daarmee aangesloten worden op alle MacBook Pro-modellen die een usb-c-aansluting hebben en op de iPad Pro-modellen van 2018. De tweede Thunderbolt 3-aansluiting op de monitor kan gebruikt worden om een tweede scherm of andere Thunderbolt-apparatuur aan te sluiten. Ook zijn er drie usb 3.0-aansluitingen om randapparatuur aan te sluiten.