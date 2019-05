Tor Browser om anoniem te surfen verschijnt voor Android

De browser van het Tor Project, waarmee gebruikers kunnen surfen zonder sporen achter te laten, is voortaan ook beschikbaar voor Android-toestellen. In verband met beperkingen die Apple oplegt, komt er geen iOS-versie van de Tor Browser.

Er bestond al een alfaversie van de app, maar Tor Browser 8.5 is volgens de blog van de ontwikkelaar de eerste stabiele uitvoering voor Android. De mobiele versie zou dezelfde mate van privacybeveiliging bieden als de desktopuitvoering voor Windows, macOS en Linux. Dat betekent onder meer dat de browser elke bezochte website 'isoleert', zodat trackers van derden en advertenties de gebruiker niet kunnen volgen. Na het browsen worden cookies en de surfgeschiedenis automatisch gewist.

De Tor-software is gebaseerd op Mozilla’s Firefox. Bij gebruik van de Tor Browser wordt het internetverkeer van de gebruiker omgeleid en versleuteld via een netwerk van duizenden servers, die bekendstaan als Tor relays. Dit moet het schier onmogelijk maken om bezoekers te identificeren op basis van de browser en de hardware waarmee zij websites bezoeken, het zogeheten fingerprinting. Daarnaast maakt de Tor Browser het mogelijk om pagina’s te bezoeken die op de een of andere manier zijn geblokkeerd.

Volgens de ontwikkelaar is het belangrijk dat de Tor Browser nu ook voor Android bestaat. "Mobiel browsen neemt in hoog tempo toe en in sommige delen van de wereld is het voor mensen de enige manier om toegang te hebben tot internet. Niet zelden is er in diezelfde regio’s sprake van strenge overheidscontroles en censuur. Het was voor ons daarom een prioriteit om die mensen te bereiken", zo luidt het op de blog.

De Tor Browser voor Android is gratis beschikbaar in de Google Play Store en, later deze week, ook via F-Droid. Bijkomende software is niet meer nodig; de alfaversie van de browser kon alleen verbinding maken met het Tor-netwerk via de aanvullende app Orbot. Door restricties van Apple komt er geen iOS-versie van de browser, zo meldt de blog. Gebruikers van een iPhone of iPad krijgen het advies om de Onion Browser te gebruiken.