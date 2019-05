20th Century Fox brengt uhd-blu-ray uit met zowel hdr10+ als Dolby Vision

Filmmaatschappij 20th Century Fox brengt de film Alita: Battle Angel uit op uhd-blu-ray met ondersteuning voor zowel Dolby Vision als het concurrerende hdr10+ . Het is de tweede uhd-blu-rayfilm die met beide hdr-formaten uitkomt.

Het twee maanden geleden door Disney overgenomen 20th Century Fox kondigt aan dat de film Alita: Battle Angel vanaf 23 juli beschikbaar is op dvd, blu-ray en uhd-blu-ray. Het is de eerste keer dat 20th Century Fox een uhd-blu-rayversie van de film uitbrengt met Dolby Vision; voorheen waren de meeste titels van de uitgever alleen standaard voorzien van hdr10 en in sommige gevallen van hdr10+. De digitale versie van de film komt overigens traditioneel wat eerder uit, op 9 juli.

Het is pas de tweede keer dat er een film op uhd-blu-ray uitkomt die beide hdr-formaten voor dynamische metadata ondersteunt; de eerste was de film Robin Hood van Lionsgate. 20th Century Fox zat voorheen in het kamp van hdr10+, de door Samsung ontwikkelde concurrent van Dolby Vision. Datzelfde gold voor Philips en Panasonic, maar ook die twee partijen richten zich niet langer op de exclusieve ondersteuning van hdr10+. Daarmee krijgt dit royaltyvrije alternatief voor Dolby Vision het waarschijnlijk nog lastiger tegen Dolby Vision.

Alita: Battle Angel is gemaakt door James Cameron en Robert Rodriguez; regisseurs van respectievelijk Avatar en Sin City. De film gaat over Alita, een cyborg die zonder geheugen wakker wordt in een toekomstige wereld. Langzaamaan krijgt ze haar geheugen terug, mede doordat ze achterna wordt gezeten door de corrupte krachten die in Iron City de macht hebben.