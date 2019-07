Warner Bros en Universal komen met uhd-blu-rayfilms met hdr10+ en Dolby Vision

De Amerikaanse filmmaatschappijen Warner Bros. en Universal hebben releasedata voor verschillende nieuwe uhd-blu-ray-films aangekondigd, waarbij de 4k-schijfjes zowel Dolby Vison als het concurrerende hdr10+ ondersteunen.

Universal brengt allereerst The Secret Life Of Pets 2 op 27 augustus uit op uhd-blu-ray, waarna op 10 september een Simon Pegg-trilogie volgt met de films Shaun Of The Dead, Hot Fuzz en The World's End, schrijft Forbes. De films ondersteunen niet alleen hdr op tv's met Dolby Vision, maar ook op schermen met hdr10+.

Daarnaast publiceerde Warner Bros. details over Godzilla: King Of The Monsters. Deze film komt op 27 augustus uit op uhd-blu-ray en dit 4k-schijfje bevat eveneens ondersteuning voor zowel Dolby Vision als hdr10+. Net als bij de vier films van Universal is Godzilla: King Of The Monsters voor Warner Bros. de eerste keer dat beide hdr-standaarden voor dynamische metadata op een uhd-blu-ray worden ondersteund.

Alle uhd-blu-rays bevatten standaard hdr10, maar er zijn ook de nodige schijfjes met Dolby Vision als aanvulling en een paar exemplaren met hdr10+. Het aantal uhd-blu-rays dat beide standaarden naast het gangbare hdr10 bevat, is nog erg klein. Binnenkort komt ook 20th Century Fox met een uhd-blu-ray die beide standaarden heeft; dit betreft de film Alita: Battle Angel.

Het feit dat meerdere grote filmmaatschappijen er nu voor kiezen om alle belangrijke hdr-standaarden toe te voegen aan hun uhd-blu-rays, zou het begin kunnen zijn van een trend waarbij dit langzaam de standaard wordt. Ook aan de tv-kant spelen sommige fabrikanten hier nu op in; Panasonic en TP Vision ondersteunen bij hun nieuwste tv's namelijk zowel hdr10+ als Dolby Vision. Voorlopig zullen er echter nog genoeg uhd-blu-rays blijven uitkomen met verschillende hdr-standaarden. Universal liet in april aan techredacteur John Archer weten dat het voorlopig nog per titel zal beslissen welke hdr-standaarden worden toegevoegd.