Apple start distributie van derde publieke bèta van vier besturingssystemen

Apple is begonnen met de verspreiding van de derde publieke bètaversie van in totaal vier besturingssystemen: iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 en macOS Catalina 10.15. De updates zijn beschikbaar voor iedereen die zich heeft aangemeld bij het Apple Beta Software Program.

De derde publieke bètaversie van iOS 13 bevat in grote lijnen dezelfde nieuwigheden als de vierde bèta voor ontwikkelaars die Apple gisteren uitbracht. Het gaat in deze fase om subtiele aanpassingen; de definitieve versie van het besturingssysteem verschijnt mogelijk al in september. Apple komt in de jongste bèta in de eerste plaats met een oplossing voor het beveiligingsprobleem dat in de vorige versie opdook. Daarin waren opgeslagen wachtwoorden onvoldoende beschermd wanneer de functies Face ID en Touch ID waren ingeschakeld.

De functie Snelle Acties op het thuisscherm, die verschijnt wanneer een icoon wat langer ingedrukt wordt, kreeg een licht aangepast uiterlijk en beschikt onderaan voortaan over een extra optie om apps opnieuw te rangschikken. Er is ook een nieuwe instelling voor 3D Touch en Haptic Touch. Gebruikers kunnen nu zelf aangeven hoe lang het iPhone-scherm ingedrukt moet worden voor het laten verschijnen van een contextueel menu of andere functie.

In de nieuwe publieke bètaversie van iOS 13 is er verder een nieuw icoon voor de voicemailfunctie van de Berichten-app. En wie de jongste bèta van iPadOS op zijn tablet installeert, zal merken dat de app-icoontjes hier wat kleiner zijn geworden. Bij de updates voor tvOS, bedoeld voor de Apple TV, en macOS Catalina voor Mac-computers gaat het voornamelijk om niet nader genoemde bugfixes en prestatieverbeteringen.