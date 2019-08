'Apple TV+ komt in november uit voor 10 dollar'

Apple zou van plan zijn zijn eigen streamingdienst Apple TV+ in november uit te brengen. Bronnen binnen het bedrijf zeggen dat de wereldwijde release dan begint, met aanvankelijk een paar films en series die klanten kunnen streamen.

Dat zeggen bronnen binnen het bedrijf tegen Bloomberg. Apple TV+ wordt een betaalde dienst om films en series te streamen die eerder dit jaar werd aangekondigd. Naast een bestaand aanbod van films en series maakt Apple ook eigen content. Volgens Bloomberg is de dienst met een gratis proefperiode te gebruiken.

De dienst gaat waarschijnlijk 9,99 dollar kosten, al is het niet bekend of dat betekent dat de prijs ook tien euro wordt of dat die hoger of lager uit valt. Er wordt in ieder geval nu nog niet gesproken over mogelijke combinatieabonnementen met bijvoorbeeld Apple Music of News+. De bronnen van Bloomberg zeggen dat Apple TV+ in 150 landen worden uitgerold. Dat zijn er ruim de helft méér dan aanvankelijk werd gezegd, toen Apple nog sprak over honderd landen. Nederland en België worden niet specifiek genoemd als landen, maar met zo'n aantal lijkt het aannemelijk dat de dienst ook hier uit komt.

Volgens de bronnen van Bloomberg zou Apple verschillende strategieën overwegen om shows uit te brengen. Daarbij zouden zij de eerste drie afleveringen van sommige programma's direct beschikbaar maken, en daarna wekelijks een nieuw programma uitbrengen. Dat is een hybride vorm van hoe veel streamingdiensten nu werken; Netflix brengt de meeste shows in één keer volledig uit, maar andere diensten zoals HBO wachten telkens een week voor het uitbrengen van nieuwe afleveringen.

Het nieuws volgt kort op de aankondiging dat Disney+ vanaf november beschikbaar komt, onder andere in Nederland. Die dienst gaat zeven euro per maand kosten.