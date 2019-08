'Spotify test toelichting van artiesten op playlists via Stories'

Spotify is vermoedelijk bezig met een test, waarbij artiesten zelf samengestelde playlists via video toelichten. Een ontwikkelaar vond in code in de Android-app met verwijzingen naar filmpjes van de functie.

In de filmpjes is te zien dat een Noorse singer-songwriter de keuze voor bepaalde liedjes op een zelf samengestelde playlist toelicht, zo laat het blog van Jane Wong zien. De interface komt overeen met die van de Stories-functie van sociale netwerken, met een indicator met streepjes bovenin beeld per filmpje.

Wong kwam de functie tegen tijdens het reverse-engineeren van de Android-app afgelopen weekend. Behalve de Noorse singer-songwriter was er ook een test te zien met een Spotify-medewerker die liet zien hoe de functie werkt.

De muziekstreamingdienst heeft de test niet bevestigd of ontkend. Het zou niet de enige test zijn van de muziekstreamingdienst met het Stories-format. In mei kwamen via Techcrunch beelden naar buiten van Storyline, dat zich niet richt op playlists maar op individuele liedjes.