Spotify voegt ouderlijk toezicht toe aan Family-abonnement

Spotify voert vernieuwingen door in zijn Family-abonnement. Vanaf de herfst krijgen beheerders de mogelijkheid om een filter voor expliciete inhoud te beheren voor alle afzonderlijke accounts. Ook komt er een Family Mix, een playlist voor de hele familie.

Spotify test de vernieuwingen al in Ierland en zegt dat vanaf de herfst alle gebruikers wereldwijd de nieuwe opties krijgen. Volgens Spotify is ouderlijk toezicht een functie waar gebruikers al lang om vragen. Beheerders van een Family-account kunnen voortaan bij alle afzonderlijke accounts een filter aanzetten om muziek met expliciete inhoud te blokkeren. Nu kunnen gebruikers dat alleen zelf doen bij hun eigen account.

Verder komt er een Family Mix beschikbaar bij Premium Family-accounts. Dat is een gepersonaliseerde playlist met muziek die de hele familie leuk zou moeten vinden. Per luistersessie is het mogelijk om aan te geven welke familieleden luisteraars zijn. Ook komt er een Family Hub, waar beheerders van het account alle aan het Family-abonnement gerelateerde instellingen kunnen aanpassen.

Spotify Family is een abonnement dat uit zes Spotify Premium-accounts bestaat. Deelnemers in een dergelijk abonnement hoeven geen verwanten van elkaar te zijn, maar volgens de voorwaarden moeten ze wel alle zes op hetzelfde adres wonen.