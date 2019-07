Spotify haalt Lite-app voor Android uit bèta

Spotify heeft zijn Lite-app voor Android officieel uitgebracht in 36 landen. De app is 10MB groot en bevat een functie om een datalimiet in te stellen. De app was sinds vorig jaar als bèta beschikbaar en is bedoeld voor opkomende markten.

Spotify Lite is geschikt voor toestellen met Android 4.3 of nieuwer en kan los of naast de al bestaande app gebruikt worden. Spotify mikt met de app op gebruikers die muziek luisteren in regio's waar databundels en internetsnelheid beperkt zijn. Gebruikers kunnen een datalimiet instellen en krijgen een notificatie als ze daarbij in de buurt komen. Ook werkt het afspelen van muziek via 2g.

Verder heeft de app een optie om de cache te legen. Daarin staat eerder beluisterde muziek en gebruikers kunnen die eenvoudig verwijderen als ze ruimtegebrek hebben. Ook ziet de interface er anders uit; in plaats van de Bibliotheek met muziek heeft de Lite-versie een onderdeel met Favorieten, waar gebruikers nummers en favorieten op kunnen slaan.

In Spotify Lite ontbreekt ondersteuning voor Spotify Connect en ook is het niet mogelijk om muziek te downloaden voor offline luisteren. Vorig jaar verscheen de Lite-versie al in bèta, toen was de app nog 15MB groot. De reguliere versie van Spotify is zo'n 100MB groot.

De Lite-app is nu beschikbaar in 36 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Later moet de app naar meer markten komen, maar of Spotify ook van plan is om de Lite-versie in de Benelux uit te brengen, is niet bekend. Een woordvoerder van de muziekstreamingdienst zegt tegen TechCrunch dat er geen plannen zijn voor een iOS-versie.