Spotify Connect op iPhone kan niet meer met fysieke volumeknoppen worden bediend

Spotify-gebruikers die muziek luisteren via Spotify Connect op een iPhone kunnen binnenkort de fysieke knoppen van de telefoon niet meer gebruiken om het volume te regelen. Gebruikers moeten dan de veel omslachtigere methode gebruiken om de appslider aan te passen.

Gebruikers op onder andere Reddit merken op dat ze de fysieke volumeknoppen niet meer kunnen gebruiken bij het afspelen van Spotify Connect-muziek. Daarbij wordt Spotify-muziek vanaf de iPhone afgespeeld op een apparaat zoals een Sonos-speaker. Gebruikers konden dan het volume simpelweg aanpassen via de volumeknoppen op de iPhone.

Dat kan sinds kort niet meer voor sommige gebruikers. Dat zou liggen aan een recente update van iOS, schrijft Spotify in een reactie aan een gebruiker die daarover contact opnam. Dat zou per 3 september definitief moeten gelden voor alle gebruikers, maar sommigen zien dat nu al.

Gebruikers kunnen het volume voortaan alleen regelen via de slider in de Spotify-app of de widget, maar dat is in de praktijk een omslachtige nieuwe stap. Spotify zegt tegen The Verge dat Apple van appmakers eist dat de apps kunnen integreren met de Home Pod voordat ze de technologie mogen gebruiken om de iPhone-volumeknoppen te mogen gebruiken. Spotify heeft dat niet gedaan.

Update: de titel is aangepast omdat die aanvankelijk onbedoeld suggereerde dat de schuld bij Apple lag.