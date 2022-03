Spotify heeft storing - update

Spotify heeft een storing. De muziekstreamingdienst bevestigt dat er problemen zijn, maar het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Gebruikers melden dat ze geen muziek kunnen luisteren of lege playlists krijgen te zien.

Op Twitter bevestigt een officieel Spotify-account dat er iets aan de hand is met de streamingdienst. De dienst zegt de problemen te onderzoeken en later met een update te komen. Diensten als Allestoringen tonen dat veel gebruikers problemen ondervinden met de muziekstreamingdienst. Meldingen daarover kwamen vanaf ongeveer 14:00 Nederlandse tijd binnen.

Gebruikers die problemen ervaren, melden dat een nummer begint met afspelen, maar na een paar seconden weer stopt. Vervolgens verschijnt er een foutmelding in beeld. Ook Spotify Connect, om verbinding te maken met andere apparaten, werkt niet. Niet alle Spotify-gebruikers hebben last van de storing. Het is niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem is.

Update 15:43: Spotify meldt dat alles weer werkt. Details over wat de storing heeft veroorzaakt, geeft de muziekstreamingdienst niet.