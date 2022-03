HiSense brengt L5-projector met hdr-ondersteuning en bijgeleverd alr-scherm uit

HiSense brengt in de Verenigde Staten een nieuwe laserprojector uit in de L5-serie. De beamer heeft een helderheid van 2700 lumen en ondersteunt hdr10 en hlg. Het apparaat draait op Android TV en wordt met een antireflectiescherm geleverd.

HiSense kondigde de L5 Laser TV al in januari aan tijdens de CES-beurs, maar zegt nu dat het apparaat beschikbaar is. De ultra-short-throw-projector wordt geleverd met een alr -scherm van 100" dat de reflectie van omgevingslicht moet tegengaan. Het apparaat draait op het Android TV-besturingssysteem en heeft Google Assistant geïntegreerd. Die kan worden opgeroepen via de afstandsbediening.

De projector kan die 100" vullen bij een afstand van slechts dertig centimeter van de muur. Het apparaat heeft een resolutie van 3840x2160 pixels. De L5 heeft ondersteuning voor hdr10 en hlg en een memc-functie die zorgt voor een verversingssnelheid van 60Hz. De projector toont 83 procent van het dci-p3-kleurenruimte en HiSense zegt dat de lamp 25.000 uur mee kan gaan.

De L5 heeft twee 30W-speakers die samen kunnen werken met home cinemaspeakers en het apparaat heeft vier hdmi-poorten met ondersteuning van arc. Verder zijn er twee usb-poorten en een ethernetpoort. Het apparaat kost 3999 dollar, wat omgerekend met btw zo'n 4050 euro is. Het is niet bekend of de projector ook in Nederland en België uitkomt.