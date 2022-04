Sony 4k-laserprojector met helderheid van 10.000 lumen kost 79.999 pond

Sony introduceert drie projectors die allemaal een 4k-resolutie en hdr-weergave ondersteunen. Het topmodel haalt een zeer hoge helderheid van 10.000 ansi-lumen en gaat in het Verenigd Koninkrijk 79.999 pond kosten, omgerekend zo'n 88.000 euro.

De VPL-GTZ380 is het topmodel en bevat volgens Sony een nieuwe laser als lichtbron, waarbij een rode laserdiode wordt gebruikt naast de twee blauwe laserdiodes die licht op twee verschillende golflengten produceren. De fabrikant stelt dat dit ertoe leidt dat de piekhelderheid van 10.000 ansi-lumen mogelijk is. Die hoge helderheid is relatief bijzonder voor een 4k-laserprojector. Zo brengt Samsung in het najaar een 4k-short-throw-projector uit voor 6499 euro met een piekhelderheid van 2800 ansi-lumen en LG's nieuwste Cinebeam-model zit daar met 2700 ansi-lumen net onder.

Sony gebruikt voor de GTZ380 een nieuw SXRD-chippaneel dat nog altijd een 0,74"-formaat heeft, maar deze nieuwe versie is ontworpen om zeer lichtbestendig te zijn, gelet op de 10.000 ansi-lumen die op zo'n klein oppervlak aan de orde is. Daarnaast zegt de fabrikant dat de projector een zeer hoog contrast kan produceren. De GTZ380 ondersteunt honderd procent van de dci-p3-kleurruimte bij een D65-kleurtemperatuur, zonder dat dat gepaard zou moeten gaan met een verlies van helderheid.

De GTZ380 kan een projectie van 300" mogelijk maken, wat neerkomt op een scherm met een diagonaal van zo'n acht meter. Sony raadt echter aan om een kleiner scherm van pakweg vier of vijf meter te gebruiken, omdat dan een hogere piekhelderheid van 400 tot 600 cd/m² haalbaar is, wat de hdr-weergave ten goede komt. Voor de beeldverwerking gebruikt Sony de X1 Ultimate for Projector-processor. Dit is in feite de X1 Ultimate-beeldprocessor die ook in oled-tv's van Sony zit, al is deze voor de integratie in de GTZ380 op bepaalde punten aangepast.

Daarnaast komt Sony met twee minder dure modellen, de VPL-VW790ES en de VPL-VW590ES. Deze bevatten beiden de zogeheten Dynamic HDR Enhancer, wat in feite neerkomt op dynamische tonemapping. Het moet leiden tot een verbeterde hdr-weergave waarbij elk frame wordt geanalyseerd, waardoor in de schaduwen en heldere delen meer details zichtbaar moeten zijn, naast een verhoogde helderheid voor de specular highlights. De X1 for Projector-chip, waarschijnlijk een minder geavanceerde versie van de X1 Ultimate for Projector-chip van de GTZ380, vormt hiervoor de basis. De projector kan ook het histogram van de getoonde beelden analyseren en aan de hand daarvan de juiste instellingen selecteren.

Links de VPL-VW590ES en daarnaast de VPL-VW790ES

De VW790ES is een lasermodel, terwijl de VW590ES van een lamp gebruikmaakt. Laatstgenoemde haalt 1800 ansi-lumen, een contrast van 350.000:1 en kost 6999 pond. De VW790ES komt tot 2000 ansi-lumen en kost 11.999 pond. Deze modellen lijken in begin oktober uit te komen. De GTZ380 zal pas in de winter verschijnen, voor een prijs van 79.999 pond. Daar zit echter nog geen lens bij; geïnteresseerden voor de GTZ380 moeten die los aanschaffen. Volgens een medewerker van Sony zijn er twee lenzen beschikbaar, een 'normal-throw-lens' voor ongeveer 8000 euro en een short-throw-lens voor 13.000 pond.