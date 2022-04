Ifttt introduceert betaald Pro-abonnement en beperkt gratis versie

De dienst If This Then That voert een betaald Pro-abonnement in, dat 10 dollar per maand kost. Gebruikers kunnen tijdelijk als ze dat willen ook minder betalen. Er blijft een gratis versie bestaan, maar die wordt beperkt tot maximaal drie applets.

Alleen Pro-abonnees van Ifttt kunnen nog onbeperkt persoonlijke applets maken. Verder krijgt de betaalde versie meer opties en instelmogelijkheden en de mogelijkheid om meer databronnen aan te spreken. Volgens de maker komen er veelgevraagde features naar het betaalde abonnement.

Ifttt Pro kost 10 dollar per maand, maar gebruikers kunnen tot 7 oktober ervoor kiezen om het bedrag aan te passen. Er moet minimaal 2 dollar per maand betaald worden. De dienst zegt dit te doen om te kijken wat gebruikers over hebben voor de Pro-versie.

Er blijft een gratis versie bestaan, maar die is nu beperkt tot het maken van drie applets. Wel kunnen er nu meerdere acties gecombineerd worden per applet. Eerder moest voor iedere actie een losse applet gebruikt worden.

If This Then That is een dienst die werkt via een website en met apps voor Android en iOS, waarmee gebruikers smarthome-apparaten aan elkaar kunnen koppelen en acties kunnen uitvoeren aan de hand van ingestelde condities. Tal van hardwaremakers en dienstenleveranciers hebben ondersteuning voor Ifttt ingebouwd.