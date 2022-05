Premiumabonnement van smarthomeplatform Wink wordt eind juli alsnog verplicht

Smarthomefabrikant Wink maakt eind deze maand alsnog betaalde abonnementen verplicht. De meeste features verdwijnen voor gratis klanten, maar gebruikers zonder premiumabonnement kunnen wel bepaalde apparaten offline blijven gebruiken.

Wink schrijft in een blogpost dat het betaalde abonnement vanaf 27 juli alsnog verplicht wordt voor gebruikers. In mei kondigde het bedrijf vrij plotseling aan dat gebruikers een week erna verplicht een maandelijks bedrag moesten gaan betalen voor toegang tot hun apparaten. Later besloot Wink het plan voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dat is dus tot eind van deze maand. Daarna moeten gebruikers alsnog vijf dollar per maand betalen, anders raken ze de meeste functionaliteiten van hun hubs kwijt.

Wel verandert Wink wat gebruikers zonder abonnement nog kunnen. Aanvankelijk was dat namelijk niets. Nu kunnen gratis gebruikers alsnog 'een beperkt aantal' switches, lampen en sloten op een lokaal netwerk blijven gebruiken, al zegt Wink niet welke apparaten dat precies zijn. Externe apparaten die op Wink zijn aangesloten werken niet meer, net als integraties zoals IFTTT.

Ook verliezen gratis gebruikers toegang tot stembesturing, en toegang via api's. Daarnaast zijn automatiseringen en groepen niet meer te gebruiken. De hub en apparaten krijgen dan ook geen updates meer.