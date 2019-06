Wink-hub gaf vorige gebruiker Nest-camera toegang tot beelden nieuwe eigenaar

De integratie van Nest-camera's met de hub van Wink gaf een vorige eigenaar toegang tot beelden van een Nest-camera van een nieuwe eigenaar, ook als de vorige eigenaar de camera uit zijn of haar account had verwijderd. Google heeft een fix uitgebracht voor het beveiligingsprobleem.

Nest Cam Indoor

De vorige eigenaar kon de beelden alleen bekijken als stills via de dienst van de Wink-hub, meldt The Wirecutter. Dat is mogelijk, omdat de Wink-hub rechtstreeks gekoppeld zit aan een Nest-camera en die koppeling alleen verdwijnt als de gebruiker de camera in de instellingen van Wink verwijdert.

Het beveiligingsprobleem kwam naar voren in de Wink-gebruikersgroep op Facebook. De enige oplossing was dat gebruikers van Wink de koppeling met de camera verbraken in de software van Wink. Google heeft inmiddels een fix uitgevoerd en die werkt, meldt The Wirecutter. Daardoor kunnen Wink-gebruikers niet meer het beeldmateriaal van nieuwe eigenaars als zij een Nest Cam hebben doorverkocht.

Wink maakt deel uit van het Works With Nest-programma, dat op 31 augustus stopt. Volgens Nest zullen zulke geautomatiseerde handelingen straks via het Works with Google Assistant-platform moeten lopen. Domotica-ontwikkelaars krijgen van Nest het advies om hun apparaten of diensten te integreren met het Works with Google Assistant-platform. Google noemde privacyredenen al als argument om te stoppen met Works With Nest.