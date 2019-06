Apple vraagt overheid VS om af te zien van importheffing

Apple heeft de overheid van de Verenigde Staten gevraagd om af te zien van de geplande importheffing op producten die fabrikanten laten maken in China. De Amerikaanse overheid wil dat bedrijven daar een heffing van 25 procent voor betalen.

De heffing zou Apple treffen en de concurrenten veel minder, betoogt de fabrikant in een brief aan de overheid. Chinese producenten zouden de importheffing moeten betalen, maar die hebben weinig marktaandeel in de VS. Andere concurrenten als Samsung hebben wel een groter marktaandeel, maar die laten hun waar niet in China maken en vallen dus niet onder de heffing.

Apple claimt dat het minder belasting kan afdragen aan de Amerikaanse overheid als de heffing door zal gaan. De Amerikaanse regering heeft in de handelsconflict met China al vaker importheffingen opgelegd, maar tot nu raakte dat Apple-producten niet. Als de importheffing doorgaat, is de fabrikant meer geld kwijt om producten in Amerikaanse winkels te leggen. Daardoor moet het accepteren dat het minder winst per product maakt of de prijzen verhogen.

Intussen zou Apple ook overwegen om een deel van de iPhone-productie te laten plaatsvinden buiten China. Apple zou India en Vietnam als alternatieven overwegen. Dat zou niet alleen zijn vanwege de mogelijke heffingen, maar ook vanwege de stijgende arbeidslonen in China. De heffingen zouden eind deze maand van kracht moeten worden.