Google-project laat bedrijven privé samenwerken in versleutelde datasets

Google heeft een project opgezet waarmee meerdere bedrijven samen in datasets kunnen werken zonder informatie aan elkaar bekend te maken. Private Join and Compute maakt gebruik van homomorfe encryptie, waarmee gebruikers versleutelde resultaten met elkaar kunnen vergelijken.

De broncode van het project staat openbaar op GitHub. Private Join and Compute is met name bedoeld voor onderzoekers, maar ook bedrijven kunnen al met de techniek aan de gang, schrijft Google in een blogpost. Het bedrijf heeft daarnaast ook een paper uitgebracht met het onderzoek.

Google maakt voor het project gebruik van een combinatie van private set interaction, waarmee gebruikers datasets onderling kunnen delen. Private Join en Compute gebruikt ook homomorfe versleuteling, een encryptiestandaard die al uit de jaren '70 van de vorige eeuw stamt. Met homomorfe encryptie kan de software in bepaalde gevallen berekeningen doen op een versleutelde tekst. Ook de uitkomst zelf is versleuteld, maar gebruikers kunnen die wel vergelijken met de uitkomsten van andere berekeningen, ook op andere datasets. Op die manier kan data geheim blijven, zelfs als iemand de encryptiesleutel heeft.

Als voorbeeld voor waar het project voor dient, noemt Google een winkelgebied waarbij de gemeente wil weten of het de moeite waard is om er een extra treindienst naartoe te leiden. Om uit te zoeken of de kosten van die treindienst opwegen tegen de opbrengsten van winkeliers moeten beide partijen elkaars data hebben. Googles methode zorgt ervoor dat er berekeningen op beide datasets mogelijk zijn zonder dat de partijen de data ook daadwerkelijk inzien. De encryptiemethode bestaat al tientallen jaren, maar was volgens Google lang niet praktisch bruikbaar en voornamelijk theoretisch.

Google is ook zelf al langer bezig om persoonlijke data van gebruikers te analyseren zonder die data zelf in te zien. Het bedrijf gebruikte een vergelijkbare technologie voor de Password Checkup, een extensie waarmee gebruikers kunnen zien of hun wachtwoord in een datalek is voorgekomen. Ook wil het bedrijf dat in de toekomst toepassen op zoekresultaten.