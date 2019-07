GitHub blokkeert gebruikers uit landen met Amerikaans handelsembargo

GitHub blokkeert de pagina's van gebruikers uit landen waar de Verenigde Staten een handelsembargo voor hebben ingesteld. Ontwikkelaars uit de Krim, Cuba, Iran of Syrië kunnen nog slechts van een beperkt aantal functies van de dienst gebruik maken.

Een ontwikkelaar uit de Krim vertelt op zijn pagina hoe alle projecten die hij host op GitHub niet meer bereikbaar zijn. Hij hostte meerdere games op het platform en ook websites die op GitHub worden gehost zijn niet meer te bereiken. Gebruikers die door het embargo worden getroffen kunnen nog wel publieke, maar geen privé-repo's maken. Ook kunnen zij niet meer bij hun oudere, eigen repo's; dat geldt zowel voor de webinterface als via git.

GitHub blokkeert repo's uit landen waarmee de Verenigde Staten een handelsverbod hebben. Het gaat naast gebruikers op de Krim ook om Noord-Korea, Syrië en Cuba. Ook een ontwikkelaar uit Iran zegt dat zijn account geblokkeerd is. Gebruikers die op hun account met een restrictie te maken krijgen, krijgen de melding te zien dat dat komt 'door beperkingen in de handelswetgeving van de VS.' GitHub verwijst gebruikers door naar een speciale pagina over het onderwerp en zegt dat ontwikkelaars bezwaar kunnen aantekenen.

Het lijkt erop dat GitHub de ontwikkelaars blokkeert op basis van de nationaliteit die zij in hun profiel hebben opgegeven, en niet op basis van geolocatie of ip-adressen. De ceo van GitHub, Nat Friedman, erkent op Twitter dat GitHub bepaalde projecten blokkeert. "Het doet me pijn te horen hoe handelsembargo's mensen raken. GitHub moet voldoen aan de handelswetten van de VS, net als ieder bedrijf in dit land."